Milei reúne a su Gabinete y define la hoja de ruta para el segundo semestre

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una reunión de Gabinete en Casa Rosada con el objetivo de ordenar las prioridades de gestión para la segunda mitad del año. El encuentro fue el primero con Diego Santilli como jefe de Gabinete y se dio luego de la foto política con gobernadores durante la vigilia del 9 de Julio en Tucumán.

Desde el Gobierno señalaron que la reunión busca avanzar en la coordinación de la agenda legislativa y en las reformas que la administración nacional pretende impulsar en el Congreso. Entre los temas en carpeta aparecen cambios en la reforma electoral, Zona Fría, Inocencia Fiscal, la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto 2027.

El rol de Santilli será clave como articulador entre el Ejecutivo, los gobernadores y los bloques aliados, con la misión de transformar los acuerdos políticos en respaldo parlamentario. La reunión también ocurre tras el mensaje del arzobispo Jorge García Cuerva durante el Tedeum, donde pidió a la dirigencia dejar atrás los enfrentamientos y construir consensos.

Además, el Gobierno busca ordenar la comunicación oficial y mostrar una agenda de gestión con eje en las reformas económicas. En Casa Rosada sostienen que el segundo semestre será una etapa clave para avanzar con los cambios que Milei considera centrales para su programa de gobierno.