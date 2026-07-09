El arzobispo de Buenos Aires cuestionó la corrupción y pidió a la política “construir puentes”

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana y lanzó un fuerte mensaje a la dirigencia política, con críticas a la corrupción, la intolerancia y la falta de sensibilidad frente a los sectores más vulnerables.

Frente al presidente Javier Milei y parte de su Gabinete, el religioso pidió dejar atrás “los enfrentamientos constantes” y advirtió sobre los riesgos de la división social. “La única salida ante el dolor y las heridas es ser como el Buen Samaritano”, expresó durante su homilía.

García Cuerva también apuntó contra la corrupción y sostuvo que no se trata de una cuestión partidaria. “Es cuestión de ser o no honesto y transparente. Ser y parecer, ahora y siempre”, afirmó, al referirse a las “cuevas de corrupción” que, según señaló, generan que “los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”.

Además, llamó a la sociedad a comprometerse con quienes atraviesan situaciones difíciles, mencionando a jubilados, jóvenes afectados por el narcotráfico, desocupados y personas con discapacidad. “La Patria nos pide un examen de conciencia colectivo”, remarcó, y pidió construir “puentes donde algunos quieren levantar muros”.