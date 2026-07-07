El Registro Civil activa guardias para el feriado XXL

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que durante este fin de semana largo el organismo mantendrá las guardias que habitualmente funcionan los fines de semana y días feriados. Desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio estarán habilitadas las guardias para la inscripción de nacimientos y defunciones, en el horario de 8 a 13, en la sede central de Almirante Brown 160 y en la oficina que el organismo posee en el Hospital Materno Infantil.

Guardias de identificación

En la sede central de Almirante Brown 160 y en el Centro de Documentación Rápida (CDR) del Paseo Salta, en Limache, funcionarán las guardias de identificación, tal como ocurre habitualmente los sábados, domingos y feriados, en el horario de 8 a 13. Se entregarán 100 turnos diarios, por orden de llegada, para ser atendidos durante la jornada.

Los interesados podrán realizar trámites de DNI, solicitud de nuevos ejemplares, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como también pasaportes.

Guardias para la inscripción de nacimientos y defunciones

Por otra parte, los sábados, domingos y feriados, de 8 a 13, continuarán funcionando las guardias para la inscripción de nacimientos. Los nacimientos que se produzcan en el Hospital Materno Infantil serán inscriptos en la oficina que el organismo posee dentro de ese nosocomio.

En tanto, en la sede central de Almirante Brown 160, en el mismo horario y sin turno previo, se inscribirán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado, ya sea en clínicas, domicilios particulares u otros lugares. Además, allí también se realizarán las inscripciones de defunciones.

De esta manera, el Registro Civil garantiza la prestación de servicios los 365 días del año, entendiendo que existen trámites esenciales que deben brindarse de manera permanente a la ciudadanía.

Costos y medios de pago

Desde marzo, los valores de los trámites identificatorios registran una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Actualmente, el DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés tiene un valor de $200.000.

Asimismo, algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o mediante billeteras virtuales.

Finalmente, desde el organismo se informó que tanto los DNI como los pasaportes registran demoras en su entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado es de aproximadamente 60 días, mientras que para el pasaporte la demora ronda los 10 días hábiles. Por ello, se recomienda a los ciudadanos contemplar estos tiempos al momento de gestionar su documentación.