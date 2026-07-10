Vacaciones de invierno: llega "Dimensión Pop" con cosplay, K-pop y videojuegos en Salta

El Centro Cívico Municipal será escenario este domingo 12 de julio, de 12 a 19 hs, de una nueva edición de Dimensión Pop, un evento pensado para los fanáticos del animé, los videojuegos, el K-pop, los cómics y el cosplay. La propuesta, con entrada libre y gratuita, incluirá shows musicales, feria de emprendedores, patio gastronómico, sector gamer y actividades para grandes y chicos.

Uno de los principales atractivos será el tradicional concurso de cosplay, que entregará premios en efectivo, además del desfile para niños. La programación también contará con la participación de la Banda Municipal "25 de Mayo", bandas tributo, espectáculos de dance cover y un cierre a puro rock, convirtiéndose en una de las propuestas destacadas para disfrutar durante las vacaciones de invierno en Salta.