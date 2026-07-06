Sabores, música y tradición: El Alfarcito celebra la fiesta de la papa andina





La Quebrada del Toro volverá a convertirse en escenario de una de las celebraciones más representativas de los Valles de Altura. El próximo 12 de julio, el paraje El Alfarcito, ubicado sobre la Ruta Nacional 51, a la altura del kilómetro 82,5, recibirá a vecinos y visitantes para disfrutar de la XIV Fiesta y Feria de la Papa Andina, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a más de 30 productores de la Quebrada, quienes ofrecerán sus productos de manera directa a las familias, sin intermediarios. Será una oportunidad para conocer y adquirir alimentos cultivados en la zona, además de artesanías elaboradas por manos locales.

La papa andina será la gran protagonista de una jornada que busca revalorizar el trabajo de las comunidades de altura y promover el consumo de la producción regional. Además de la feria, habrá puestos de comidas típicas, música en vivo, espectáculos para toda la familia y payasos.

Como ocurre cada año, la celebración concluirá a las 17, con la tradicional misa de campaña, un momento de encuentro y reflexión que forma parte de la identidad de esta fiesta comunitaria.

La Fiesta y Feria de la Papa Andina se consolidó como uno de los eventos más importantes del calendario local, no solo por poner en valor un cultivo ancestral, sino también por generar un espacio donde productores, artesanos, artistas y visitantes comparten una jornada que refleja las costumbres, los sabores y la cultura de los Valles de Altura salteños.