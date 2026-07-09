El Museo de Antropología invita a convertirse en "arqueólogos del futuro"

El Museo de Antropología de Salta presentará una programación especial para las vacaciones de invierno con propuestas dirigidas a distintos grupos etarios. Entre las novedades se destaca "Arqueólogos del futuro", un taller inmersivo pensado especialmente para adolescentes, que buscará acercarlos al patrimonio a través de una experiencia participativa.

En Aries, la directora del museo, Claudia Macoritto indicó que la propuesta para adolescentes nació con el objetivo de generar una experiencia diferente dentro del museo.

"Sabemos que las adolescencias tienen intereses muy marcados y que a veces es muy complejo poder llevarlos a un museo, donde generalmente existe una idea bastante estática e incluso un poco aburrida. El grandísimo desafío de todas las instituciones es justamente cómo llegamos a las adolescencias", afirmó.

Con ese objetivo nació "Arqueólogos del futuro", una experiencia que propone a los participantes ponerse en el lugar de quienes investigan el pasado. “Es un taller inmersivo de análisis de objetos, para que, a partir de sus interpretaciones y de distintas herramientas, puedan estudiar diferentes elementos", explicó.

"Queremos que las adolescencias sean las protagonistas de estas actividades y que puedan tomar estos espacios como suyos, porque los museos son de la comunidad y para la comunidad. Es un lugar donde puedan sentirse cómodos, expresarse libremente y descubrir intereses o pasiones que quizás no sabían que tenían", sostuvo.

Arte rupestre y arqueología para las infancias

La programación también incluye propuestas destinadas a los más chicos. El sábado 18 a las 16, el museo ofrecerá un taller para niños de entre 5 y 8 años, donde podrán explorar su creatividad a través de pinturas inspiradas en el arte rupestre.

Además, el ciclo "Arqueólogos del futuro" tendrá una versión adaptada para chicos de entre 8 y 10 años, con actividades pensadas para acercarlos de manera lúdica al trabajo arqueológico.