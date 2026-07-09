Murió Bonnie Tyler, la voz inconfundible que marcó la música de los años 80

La cantante galesa Bonnie Tyler murió a los 75 años y dejó atrás una carrera marcada por una de las voces más reconocidas del pop y el rock internacional. La intérprete de clásicos como “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero” se encontraba internada en Portugal, donde había suspendido una gira de conciertos.

Nacida como Gaynor Hopkins en Swansea, Reino Unido, Tyler alcanzó fama mundial en la década de 1980 con su potente voz rasgada, un rasgo que se convirtió en su sello personal. “Total Eclipse of the Heart”, lanzada en 1983 y escrita por Jim Steinman, se transformó en uno de los grandes himnos de esa época y vendió millones de copias en todo el mundo.

Hasta sus últimos días continuó activa y conectada con su público. Su legado queda ligado a una voz poderosa e inconfundible que atravesó generaciones y convirtió sus canciones en clásicos que todavía siguen sonando.