Murió Bonnie Tyler, la voz inconfundible que marcó la música de los años 80

Con más de cinco décadas de trayectoria, Bonnie Tyler publicó más de 15 discos y recorrió escenarios de Europa, América y Asia. Su estilo, que combinó baladas, pop y rock, la convirtió en una figura única dentro de la música internacional.
Cultura & Espectáculos09/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

1783598624046

La cantante galesa Bonnie Tyler murió a los 75 años y dejó atrás una carrera marcada por una de las voces más reconocidas del pop y el rock internacional. La intérprete de clásicos como “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero” se encontraba internada en Portugal, donde había suspendido una gira de conciertos.

Nacida como Gaynor Hopkins en Swansea, Reino Unido, Tyler alcanzó fama mundial en la década de 1980 con su potente voz rasgada, un rasgo que se convirtió en su sello personal. “Total Eclipse of the Heart”, lanzada en 1983 y escrita por Jim Steinman, se transformó en uno de los grandes himnos de esa época y vendió millones de copias en todo el mundo.

unnamed (5)Justin Bieber se suma al histórico show del entretiempo de la final del Mundial 2026

Hasta sus últimos días continuó activa y conectada con su público. Su legado queda ligado a una voz poderosa e inconfundible que atravesó generaciones y convirtió sus canciones en clásicos que todavía siguen sonando.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail