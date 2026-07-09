Salteños podrán visitar gratis los museos provinciales durante las vacaciones

Durante las vacaciones de invierno, los salteños y residentes podrán ingresar de manera gratuita a todos los museos provinciales que dependen de la Secretaría de Cultura. La medida estará vigente del 9 al 21 de julio y forma parte de la programación especial organizada para el receso escolar.

"Hay una grandísima oferta, tanto artística como patrimonial, para toda la comunidad, especialmente pensada para los más pequeñitos”, expresó directora del Museo de Antropología de Salta, Claudia Macoritto, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

La funcionaria explicó que la gratuidad alcanzará a todos los museos provinciales, tanto de la ciudad de Salta como del interior. "Con el DNI o alguna acreditación que los avale como salteños es suficiente. Incluso la tarjeta SAETA también puede servir en algunos casos", explicó Macoritto.

La iniciativa comprende al Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), el Museo Arqueológico de Cachi, el Museo Güemes, el Complejo Museológico Explora Salta y el Museo de la Vid y el Vino de Cafayate, espacios que durante las vacaciones desarrollarán una programación especial con actividades destinadas a las infancias y propuestas para disfrutar en familia.

La directora remarcó que la propuesta representa una oportunidad conocer el patrimonio histórico y cultural de la provincia. "Es una gran oportunidad para que todas las familias puedan visitar los museos", concluyó.