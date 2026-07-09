Vacaciones en la Usina: música, danza y encuentros gratuitos para la familia

La Usina Cultural prepara una agenda cargada de propuestas para estas vacaciones de julio, con actividades gratuitas que combinan música, danza, bienestar y espacios de encuentro para salteños y turistas. Así lo adelantó su director, Ricardo Vivas, en diálogo con Aries.

“Tenemos una serie de actividades realmente nutridas en la Usina, con propuestas musicales y de danzas para toda la comunidad”, destacó Vivas. Este fin de semana habrá shows en vivo como la celebración de los 10 años de la banda salteña "Toco y me Voy" para esta noche, y mañana "Suena la Banda", además de actividades de zumba y yoga.

Uno de los eventos destacados será el sábado con “Retro Danza”, una fiesta retro que comenzará a las 19 hs y finalizará antes del partido de Argentina, que será proyectado en pantalla gigante en la Usina Cultural. El domingo continuará la programación con una propuesta de danza y circo a cargo de "Volaré".

Vivas también adelantó que desde el martes comenzará la programación especial de vacaciones con más de 30 actividades. Además, resaltó que la Usina ya funciona como un punto de encuentro espontáneo: “Más allá de la actividad programada, es un espacio donde se convive y hay mucho respeto entre los diferentes grupos”.