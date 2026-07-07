Mundial 2026: el llanto y la emoción de Messi tras la clasificación

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo: Lionel Messi rompió en llanto apenas finalizó el encuentro ante Egipto, luego de una remontada histórica que permitió al seleccionado nacional imponerse por 3-2 en Atlanta.

El capitán argentino se desplomó emocionalmente tras el pitazo final. Mientras intentaba contener las lágrimas, varios de sus compañeros se acercaron para abrazarlo en medio de los festejos por una victoria que parecía imposible cuando el equipo perdía 2-0.

La Pulga fue uno de los protagonistas de la noche. Después de fallar un penal durante el partido, tuvo su revancha al marcar el gol del empate parcial con un zurdazo. El tanto fue el octavo de Messi en este Mundial y el número 21 de su carrera en Copas del Mundo.

LA EMOCION DE LIONEL MESSI ES DE TODO UN PAIS..

VOS NO PODES PARAR DE LLORAR AL VERLO..🇦🇷🇦🇷



VAMOS SELECCION



DIOS ES ARGENTINOpic.twitter.com/2kfRXDaSrG — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) July 7, 2026

La emoción continuó durante la celebración. Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nicolás Otamendi fueron algunos de los primeros en acompañar al capitán, quien recibió el reconocimiento de todo el plantel por su liderazgo en una noche inolvidable para la Albiceleste.

Como cierre del festejo, los jugadores levantaron a Messi en andas y lo lanzaron al aire, en un homenaje espontáneo al futbolista que volvió a conducir a la Selección en un partido que quedará entre los más recordados de la Copa del Mundo.

¡¡TOCAR EL CIELO CON LAS MANOS!! 🇦🇷



Los futbolistas de la Selección Argentina alzaron a Lionel Messi en Atlanta. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tKGjMQntVW — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Con la victoria, Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora espera por el ganador del cruce entre Suiza y Colombia, al que enfrentará el próximo sábado en Kansas.

Al igual que Messi, Scaloni, el técnico argentino, tampoco logró contener las lágrimas. "No puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, disculpame", expresó el santafesino en las pocas palabras que logró elaborar en medio de una conmoción absoluta.