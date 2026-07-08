Salta celebra el Día de la Independencia: así serán los actos oficiales del 9 de Julio

La jornada incluirá el tradicional Tedeum en la Catedral y el izamiento de las banderas en Plaza 9 de Julio, con participación de autoridades y fuerzas de seguridad.
Salta08/07/2026

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El Gobierno de Salta conmemorará este jueves el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional con una serie de actos oficiales que contarán con la presencia de autoridades provinciales, representantes de los distintos poderes del Estado, fuerzas armadas y de seguridad, además de instituciones intermedias.

Cronograma de actividades:

  • 8.45: Solemne Tedeum en la Catedral Basílica de Salta.
  • 9.15: Izamiento de las banderas Nacional y de la Provincia, con parada militar, en la Plaza 9 de Julio.

Desde el Ejecutivo provincial invitaron a toda la comunidad a participar de la ceremonia, que busca rendir homenaje a una de las fechas más importantes de la historia argentina y reafirmar los valores de libertad, unidad e identidad nacional.

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