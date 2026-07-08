Neblina, baches y obras: el estado de las rutas de Salta para este miércoles

La Subsecretaría de Defensa Civil actualizó el estado de las rutas nacionales y provinciales de Salta para este miércoles 8 de julio e informó que todas permanecen transitables, aunque recomendó extremar los cuidados debido a las neblinas matinales, trabajos de mantenimiento y el deterioro de distintos tramos.

Entre las situaciones que requieren mayor atención se encuentra la Ruta Nacional 34, donde persisten baches de gran tamaño, banquinas irregulares y presencia de animales sueltos en sectores de Pichanal, Embarcación, General Mosconi y Salvador Mazza. También se reporta intenso tránsito de camiones y falta de mantenimiento en varios tramos.

En la Ruta Nacional 50, a la altura del Río Pescado (kilómetro 42), el tránsito se realiza por media calzada debido a trabajos de mantenimiento, mientras que en la Ruta Nacional 9/34 continúan las tareas de bacheo entre Rosario de la Frontera y Metán.

En los Valles Calchaquíes, la Ruta Nacional 40 presenta maquinaria pesada trabajando en distintos sectores, además de obras de bacheo entre Cachi y Payogasta y tareas de acondicionamiento hacia Abra El Acay. La Ruta Nacional 68 también requiere precaución entre La Merced y La Viña, así como en la zona de la Garganta del Diablo, por posibles deslizamientos en época de lluvias.

En la Puna, la Ruta Nacional 51 continúa habilitada, pero con advertencias por vientos, calzada resbaladiza, sectores irregulares y maquinaria trabajando entre San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico.

Respecto de las rutas provinciales, el informe recomienda especial cuidado en la Ruta Provincial 33, por neblina, escarcha y acumulación de nieve, además de advertencias sobre la Ruta Provincial 27, donde el tránsito de camiones y el estado del camino dificultan la circulación en la Cuesta de Navarro.

Las autoridades recordaron que las condiciones pueden modificarse durante la jornada por factores climáticos y recomendaron consultar las actualizaciones antes de emprender viajes por el interior de la provincia.