Vapeadores: piden que tributen igual que los cigarrillos

Tras la resolución del Ministerio de Salud que dispone que los vapeadores deberán contener advertencias sobre su uso, el diputado nacional Pablo Yedlin insistió en que los cigarrillos electrónicos deben estar gravados y acusó al Gobierno de "cuidar el bolsillo a las tabacaleras".

"¿De qué sirve reconocer que los vapeadores dañan la salud si se niegan a cobrarles el impuesto interno?", se preguntó el legislador de Unión por la Patria, quien hizo referencia a la resolución 796/2026, que "obliga a incorporar advertencias sanitarias en los envases, pero omite deliberadamente una herramienta clave para desalentar el consumo: el impuesto interno".

De esta manera, el tucumano apuntó: "Así, el negocio de las tabacaleras queda intacto, mientras miles de jóvenes siguen expuestos a productos que generan adicción". "Otra vez, el Gobierno le cuida el bolsillo a las tabacaleras", expresó en un posteo a través de su cuenta en la red social X.

El diputado, de profesión médico, recordó que presentó un proyecto de ley que propone que "los vapeadores y todos los productos con nicotina tributen igual que los cigarrillos". "Si el Gobierno reconoce el daño que provocan, ¿por qué sigue otorgándoles un tratamiento impositivo privilegiado?", insistió.

Y concluyó: "Una vez más, este Gobierno elige proteger la rentabilidad de las empresas antes que la salud de los argentinos. Las advertencias son importantes, pero sin impuestos la política sanitaria queda a mitad de camino y el único beneficiado es el sector empresario".

Con información de Parlamentario