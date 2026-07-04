Casi nueve de cada 10 argentinos recortaron gastos para llegar a fin de mes

La consultora Management & Fit presentó un informe sobre la situación del consumo en Argentina, en el que advirtió que el 84% de los argentinos redujo gastos para afrontar su economía diaria y que el 75% tiene dificultades para llegar a fin de mes con sus ingresos.

Mariel Fornoni, socia directora de la consultora, analizó los datos en diálogo con Cadena 3 y señaló que existe una "paradoja" entre la mejora de algunos indicadores macroeconómicos y la realidad que perciben los hogares.

"Lo que uno ve es que hay un consenso generalizado en la sociedad de que es cierto que algunas variables macro se han estabilizado y esto le da cierta estabilidad al país, pero que esto no se siente en el bolsillo", explicó Fornoni.

En ese sentido, sostuvo que muchas personas reconocen una mejora en ciertos datos económicos generales, aunque no perciben un alivio concreto en sus ingresos. "Es como una paradoja entre: 'sí, yo veo los indicadores y tal vez están bien, pero no los siento en el bolsillo'", remarcó.

Según la especialista, este escenario comenzó a impactar en la aprobación de la gestión del Gobierno, junto con otros factores de la agenda pública. "Fundamentalmente lo que hace es empezar a hacer dudar sobre la confianza que se tiene en el Gobierno y, por otro lado, empezar a caer las expectativas", indicó.

Fornoni advirtió que la situación económica de los hogares es delicada. "La gente plantea que no puede seguir mucho tiempo más en esta situación económica. Hoy, más o menos el 75% dice que no le alcanza, que le alcanza con dificultades o justamente", sostuvo.

La encuesta de Management & Fit fue realizada sobre 2.500 casos a nivel nacional. Fornoni aclaró que el relevamiento permite observar tendencias generales del país, aunque no cuenta con cortes representativos por cada provincia.

La consultora también venía registrando cambios en los hábitos de consumo desde hace cuatro o cinco meses. De acuerdo con Fornoni, casi el 85% de los consultados afirmó haber modificado sus comportamientos: postergó compras, cambió de marcas o retrasó pagos de servicios.

Uno de los puntos que más preocupación genera es el endeudamiento de las familias. "El 60% dice tener deudas y, cuando uno mira datos, el endeudamiento fue creciendo los últimos 16 meses consecutivos. Entonces son números fuertes", señaló.

Pese a ese escenario, Fornoni marcó otra contradicción en el clima social: "También es cierto que hay una paradoja, y es que el Gobierno sigue siendo competitivo a pesar de estas situaciones".

El informe se da en un contexto en el que, si bien la inflación muestra una desaceleración frente a los niveles de los últimos años, muchos servicios aumentaron por encima de los ingresos y redujeron el dinero disponible de los hogares.

A la vez, la economía muestra una recuperación desigual: algunos sectores registran mejoras, mientras que otros, como el comercio, la industria y la construcción, continúan con dificultades y son claves por su impacto en el empleo.

Con información de Cadena 3