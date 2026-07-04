Buscan a una adolescente de 13 años desaparecida en Córdoba

La Policía de Córdoba solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Nahiara Joselin Fernández, una adolescente de 13 años que fue vista por última vez en la localidad de Arias.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, no hay rastros de ella desde el viernes a las 19 horas tras una discusión con sus familiares.

La búsqueda está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, encabezada por Romina Wisnivetzky, que activó el protocolo de búsqueda de personas.

Nahiara es de contextura delgada, mide 1,55 metros y tiene ojos marrones oscuros. Al momento de su desaparición vestía pantalón de jean azul, zapatillas Adidas negras, campera deportiva negra y llevaba el cabello suelto.

Ante cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero, las autoridades pidieron comunicarse con la Comisaría de Arias al (03468) 441380, con la Unidad Judicial de La Carlota al (03584) 422882 o (0351) 4481016, con la dependencia policial más cercana o con la línea 911 de la Policía de Córdoba.

Con información de Cadena 3