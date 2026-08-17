Fomentan nuevas vocaciones tecnológicas en los jóvenes: “Estamos sembrando el futuro”

En busca de repetir el título, 20 equipos de estudiantes de distintos puntos de Salta participarán de la semifinal provincial de la Copa Robótica Argentina 2026 en el Microestadio Delmi.

“Apuntamos a fomentar estas nuevas vocaciones para ‘el despertar’ de los chicos. Son nativos digitales, ellos entienden mucho mejor la tecnología, hay que orientarlos y llevarlos a estas nuevas vocaciones”, expresó el referente tecnológico de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, Andrés Tarifa, en diálogo con Aries.

Desde el área, la apuesta está centrada en herramientas relacionadas con la denominada industria 4.0, entre ellas la inteligencia artificial, la robótica, la programación y la impresión 3D.

Para Tarifa, el desafío no pasa solamente por enseñar su funcionamiento, sino por conseguir que los estudiantes puedan utilizarlas frente a problemas concretos.

Como ejemplo mencionó una experiencia desarrollada en una escuela de Orán, donde docentes y alumnos pensaron una alternativa para aprovechar el agua generada por los equipos de aire acondicionado. “Ahí estamos haciendo un cambio, estamos aprendiendo a aplicar estas nuevas tecnologías”, sostuvo.

El funcionario también puso el foco en las oportunidades que este tipo de formación puede abrir para estudiantes que anteriormente tenían poco acceso a la tecnología. “Estamos sembrando el futuro”, afirmó, y destacó que algunos jóvenes comienzan a interesarse por la programación, las ingenierías y otras áreas a partir de estas experiencias.

En ese sentido, recordó el desempeño de Salta en la edición anterior de la Copa Robótica Argentina, donde un equipo de la provincia obtuvo el primer puesto nacional. Tarifa resaltó particularmente que los ganadores provenían de una escuela vespertina y que sus integrantes combinaban el estudio con el trabajo.

“Son chicos que trabajan, que tienen una realidad totalmente distinta y no tenían conocimiento de robótica. Hoy tienen esa cuestión de querer aprender, ese apetito de querer formarse en otra cosa. Les cambió la cabeza totalmente”, concluyó.