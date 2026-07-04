Argentina sufrió ante Cabo Verde y el debate ya apunta a los cambios para enfrentar a Egipto

La Selección Argentina avanzó en el Mundial 2026, pero el triunfo ante Cabo Verde dejó más preocupación que alivio. El equipo de Lionel Scaloni sufrió más de lo esperado y el debate ya se instaló de cara al partido del martes frente a Egipto.

En una mesa mundialista de Vale Todo, por Aries, los periodistas deportivos Javier “Chino” Aparicio, Maruja Fuentes y Josefina Chávez Díaz coincidieron en que Argentina mostró problemas físicos, desorden en el mediocampo y dificultades para defender la ventaja.

Aparicio fue uno de los más críticos al advertir que el equipo tiene “muchas falencias” y que el partido “se hizo largo” para varios jugadores. En ese análisis, apuntó al rendimiento de nombres clave como Molina, Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul y los delanteros, que no lograron sostener el nivel esperado.

Uno de los puntos centrales fue el mediocampo. Para los periodistas, Argentina perdió orden y marca, por lo que Leandro Paredes aparece como una alternativa fuerte para el próximo partido. “Necesitamos un jugador firme, con marca, que el mediocampo se haga sentir”, planteó Fuentes.

También se mencionaron posibles variantes ofensivas. Aparicio consideró que el Mundial puede exigir decisiones similares a las que Scaloni tomó en Qatar, cuando el equipo cambió con los ingresos de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Ahora, señaló que podrían ganar lugar nombres como Gio Simeone, Barco y Nico Paz.

El panel también destacó que Cabo Verde no debe ser subestimado. Los periodistas remarcaron que el rival jugó el partido de su vida, con una marca intensa sobre Lionel Messi y una entrega física que complicó a la Selección durante todo el encuentro.

De cara al cruce con Egipto, la principal incógnita pasa por la recuperación física del plantel y las decisiones que tomará Scaloni. En la mesa coincidieron en que el entrenador detectó los problemas, pero ahora deberá ejecutar cambios para evitar otro partido de sufrimiento.