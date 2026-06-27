Turismo en rojo: salieron US$3.184 millones más de los que ingresaron al país

La balanza de turismo cerró el primer trimestre de 2026 con un saldo negativo de US$3.184 millones, producto del gasto de los ingresos de argentinos en el exterior y los realizados por los turistas que llegaron al país.

Durante los primeros tres meses del año, los egresos de divisas por viajes al extranjero totalizaron US$4.825 millones, mientras que los ingresos generados por la llegada de visitantes foráneos sumaron US$ 1.641 millones.

Los datos estadísticos oficiales fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en sus informes técnicos sobre la Balanza de Pagos y las Estadísticas de Turismo Internacional y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Al analizar la composición del saldo negativo por destinos, Brasil se ubicó como el principal punto de salida de divisas y concentró US$1.635 millones en débitos, frente a solo US$ 228 millones en créditos, lo que dejó un saldo en contra de USD 1.407 millones en ese mercado específico.

Otros destinos con resultados deficitarios fueron Uruguay, con un saldo negativo de US$583 millones; Paraguay, con US$378 millones; y Chile, con US$299 millones.

Dentro de la estructura económica general, el impacto del turismo es central para las cuentas externas.

Según el organismo oficial, "el rubro viajes registró un déficit de US$3.184 millones, es decir, casi el 79% del resultado negativo de la cuenta" de servicios, que en total registró un déficit de US$ 4.028 millones en el mismo periodo.

Pese a la magnitud de estas cifras, el déficit del primer trimestre de 2026 fue US$280 millones menor al registrado en el mismo lapso de 2025.

Respecto a la cantidad de turistas, el turismo emisivo fue de 661,9 mil turistas residentes, mientras que el receptivo fue de 379,9 mil turistas no residentes.

El déficit acumulado en cantidad de turistas durante los primeros cinco meses de 2026 alcanzó las 3.312,9 mil personas. Esta cifra es menor a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando el saldo negativo fue de 4.330,0 mil personas.

Esta reducción en el desbalance físico se vincula con un incremento interanual del 20,4% en la llegada de extranjeros durante mayo y una caída del 12,1% en las salidas de residentes.

Con información de Noticias Argentinas