Buenos Aires encendió una alerta por la caída del turismo

La subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, trazó un balance negativo de las vacaciones de invierno y aseguró que fueron “las peores después de la pandemia”.

En diálogo con Aries, la funcionaria señaló que la caída se reflejó tanto en la ocupación hotelera como en el nivel de gasto de los visitantes. Según explicó, durante el receso una de cada tres camas disponibles en la provincia quedó sin ocupar.

Martínez sostuvo además que el sector turístico acumula una caída cercana al 30% en el consumo anual, un escenario que impacta de manera directa sobre hoteles, gastronomía, comercios y otros servicios vinculados con la actividad.

La funcionaria atribuyó el retroceso a la situación económica nacional y cuestionó que, bajo las actuales condiciones, muchos argentinos encuentren más conveniente viajar al exterior que recorrer destinos dentro del país.

Para Martínez, el resultado del invierno representa una señal de alerta que no se limita a Buenos Aires, sino que alcanza a otras provincias y economías regionales dependientes del movimiento turístico.

Ante este escenario, planteó la necesidad de fortalecer herramientas de financiamiento y asistencia para prestadores y municipios, además de impulsar nuevas estrategias de promoción que ayuden a recuperar visitantes y consumo.

La subsecretaria consideró que el desafío inmediato pasa por volver a dinamizar el turismo interno y evitar que la pérdida de movimiento continúe afectando a los destinos y trabajadores vinculados con el sector.