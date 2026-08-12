Festival de San Lorenzo: El Chaqueño, Euge Quevedo y una cartelera de lujo con plateas casi agotadas

San Lorenzo se prepara para vivir este domingo 16 de agosto una nueva edición de su Festival de Doma y Folclore, con una expectativa alta de público y una venta anticipada que ya agotó cerca del 90% de las plateas.

El intendente Manuel Saravia destacó en Compartiendo su Mañana por Aries que el festival busca consolidarse entre los grandes encuentros folclóricos de la provincia y remarcó también el movimiento económico que genera para comercios y emprendedores locales.

Las actividades comenzarán a las 10:30, con la misa, la tradicional procesión y el desfile gaucho por las inmediaciones de la iglesia de San Lorenzo.

Las puertas del predio del Club Los Ceibos, frente a la Municipalidad, abrirán desde las 14, con patios de comida y fondas para quienes quieran permanecer durante toda la jornada.

A las 14:30 comenzará la jineteada, que contará con 50 montas y tropillas que habitualmente participan del Festival de Jesús María.

Chaqueño Palavecino y Euge Quevedo, entre las figuras

Una vez finalizada la doma comenzará el espectáculo musical. La cartelera incluye al Chaqueño Palavecino, Euge Quevedo, Ahyre, Sele Vera y Los Pampas, Las Voces de Orán, Franco Barrionuevo, Joaquín Sosa, Tunay, Los Cardenales y Solo 2 Folklore, entre otros artistas.

Saravia destacó que será la primera presentación de Euge Quevedo y Las Voces de Orán en este festival.

Cuánto cuestan las entradas

Las plateas numeradas cuestan $80.000, mientras que las entradas generales tienen un valor de $35.000 en la primera tanda.

Los residentes de San Lorenzo pueden acceder a entradas generales por $30.000, con DNI y cupos limitados en la Municipalidad. Para menores de hasta 12 años, el seguro tiene un valor de $15.000 y se adquiere en boletería el día del festival.

Las entradas también se comercializan online a través de PaseShow y en distintos puntos de venta de Salta, Cerrillos y El Carril.