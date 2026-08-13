El Tren Patagónico llegó a Bariloche en medio de la nieve

El Tren Patagónico completó una travesía especial hacia San Carlos de Bariloche en medio de las intensas nevadas, el hielo y las bajas temperaturas que complican la circulación en distintos puntos de Río Negro.

La formación atravesó la estepa rionegrina y logró llegar a destino con un cargamento destinado a fortalecer las tareas de asistencia y prevención ante las dificultades provocadas por el temporal.

El operativo cobró especial importancia por las complicaciones que presentan las rutas y accesos durante las fuertes nevadas. En ese contexto, el ferrocarril volvió a mostrarse como una alternativa estratégica para garantizar el traslado de recursos hacia la zona cordillerana.

Bariloche atraviesa jornadas con importantes acumulaciones de nieve y temperaturas extremas, una situación que genera inconvenientes en calles, caminos y accesos, además de mayores necesidades de asistencia y logística.

El recorrido del Tren Patagónico conecta la zona atlántica con la cordillera y atraviesa buena parte de Río Negro. Su llegada durante el temporal volvió a poner en valor el papel del ferrocarril para sostener la conectividad y el abastecimiento de las localidades patagónicas frente a situaciones climáticas adversas.