MACAL: arquitectura, diseño, arte y experiencias en el corazón de Cachi

MACAL parte de una premisa sencilla pero determinante: un proyecto en Cachi no podía ser ajeno a Cachi. Debía surgir de su tierra, de sus materiales, de su paisaje y de su gente, pero interpretados desde una mirada contemporánea.

Por eso, uno de sus principales ejes es la arquitectura biofílica. La arquitectura busca integrarse al paisaje en lugar de imponerse sobre él, privilegiando materiales naturales, texturas, luz, vegetación y una relación permanente entre los espacios interiores y el entorno. La tierra no es solamente el lugar donde se construye: es parte de la materialidad y de la identidad del proyecto.

A esta mirada se suma otro de los grandes pilares de MACAL: el diseño. Cada espacio, objeto, textura y detalle fue pensado para construir una experiencia integral. El lujo que propone MACAL no está asociado al exceso, sino a la calidad del diseño, al silencio, al paisaje, a la autenticidad de los materiales y a la posibilidad de habitar un lugar extraordinario.

El arte como parte de la experiencia

MACAL entiende al arte no como decoración, sino como una expresión del territorio.

El proyecto busca incorporar el trabajo de artistas, artesanos y productores locales, recuperando técnicas, fibras, textiles, cerámicas y materiales propios de los Valles Calchaquíes y llevándolos a una propuesta contemporánea.

La intención es también generar valor agregado en origen: que parte de aquello que el visitante descubre y disfruta dentro del hotel haya sido creado en el mismo territorio, fortaleciendo el talento, los oficios y la identidad cultural de la región.

Cachi, territorio de alto rendimiento

Existe además una característica excepcional que distingue a Cachi de muchos otros destinos turísticos: su altura y sus condiciones naturales para el entrenamiento deportivo.

Desde hace años, atletas argentinos y extranjeros eligen Cachi para realizar entrenamientos en altura. En 2026, la Provincia destacó nuevamente la llegada de deportistas de diferentes puntos de la Argentina, Uruguay y Paraguay y el posicionamiento de su pista de atletismo como centro de entrenamiento de alto rendimiento. (Gobierno Salta⁠).

MACAL busca potenciar ese atributo y convertir al alto rendimiento deportivo, la recuperación y el bienestar en otro de sus ejes. Entrenar, descansar, alimentarse bien, recuperarse y conectarse con la naturaleza pueden formar parte de una misma experiencia.

No se trata solamente de recibir deportistas profesionales. Se trata de trasladar esa cultura del rendimiento y el bienestar a personas que buscan sentirse mejor, moverse, caminar, entrenar y aprovechar las condiciones extraordinarias que ofrece este territorio.

Un pequeño pueblo con una enorme oportunidad

El momento de Cachi también es especial.

En 2026 fue seleccionado entre 56 postulaciones de 19 provincias como uno de los ocho pueblos que representan a la Argentina en Best Tourism Villages, el programa de ONU Turismo que reconoce destinos rurales por su patrimonio natural y cultural, su sostenibilidad y su capacidad de preservar la identidad de sus comunidades. (Argentina⁠)

La propia presentación oficial argentina define a Cachi a partir de tres conceptos: “historia, naturaleza y autenticidad calchaquí”. (Argentina)

Esa candidatura internacional confirma algo que inspiró a MACAL desde su origen: Cachi tiene muchísimo para mostrarle al mundo.

El desafío es hacerlo sin perder aquello que lo vuelve único.

Por eso MACAL busca desarrollar turismo desde el respeto por el territorio, generando nuevas experiencias pero también oportunidades para la comunidad: incorporando proveedores locales, poniendo en valor sus producciones, formando capital humano y haciendo que una mayor parte del valor generado por el turismo permanezca en Cachi.

Un hotel que invita a descubrir un territorio

MACAL no pretende ser un hotel al que se llega para permanecer puertas adentro.

Por el contrario, quiere funcionar como una puerta de entrada a Cachi y a los Valles Calchaquíes: su gastronomía, sus artesanos, sus textiles, sus montañas, sus caminos, sus productores, su cultura y sus paisajes.

Arquitectura biofílica, diseño, arte y materialidad local, alto rendimiento, bienestar, naturaleza y experiencias son así las bases de un proyecto que busca desarrollar hospitalidad desde una mirada profundamente vinculada al lugar.

Porque quizás el verdadero lujo de Cachi sea precisamente aquello que no puede reproducirse en ningún otro destino: su paisaje, su altura, su silencio, su cultura y su identidad.

Y MACAL nace con esa convicción: no transformar Cachi para recibir al mundo, sino crear una experiencia capaz de mostrarle al mundo lo extraordinario que Cachi ya es.

Alejandro Delgado para Turismo180grados