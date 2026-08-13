Lucero fulminó la política turística de Salta: “La provincia perdió el rumbo”

Juan Lucero, exsubsecretario de Desarrollo y Competitividad Turística de la Provincia y expresidente de la Cámara de Turismo y de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, lanzó una durísima advertencia sobre la situación del sector y aseguró que la actividad turística provincial “perdió el rumbo”.

En un artículo publicado en sus redes sociales bajo el título “La industria sin chimeneas se está apagando”, Lucero sostuvo que el problema ya no puede explicarse solamente por la crisis económica o la caída del consumo, sino que existe una ausencia de estrategia para sostener uno de los sectores históricos de la economía salteña.

“El turismo de nuestra provincia perdió el rumbo”, afirmó. Y apuntó directamente contra el deterioro de las políticas que durante años articularon al Estado con los empresarios: según planteó, ese esquema permitió posicionar a Salta entre los principales destinos turísticos del país, pero actualmente “no se está llevando adelante”.

JUAN LUCERO

El diagnóstico del exfuncionario es especialmente crítico porque conoce la actividad desde ambos lados del mostrador. Durante tres décadas estuvo vinculado al sector privado, condujo las principales entidades empresarias del turismo salteño y también integró el Gobierno provincial como subsecretario de Desarrollo y Competitividad.

Para Lucero, la gravedad de la situación ya se observa en las empresas. Advirtió que hoteles, restaurantes, agencias de viajes y prestadores están haciendo enormes esfuerzos para mantenerse abiertos y aseguró que muchos empresarios “ya no saben cuánto tiempo más podrán hacerlo”.

También dimensionó el impacto laboral de la crisis: sostuvo que el turismo genera más de 50 mil puestos de trabajo en Salta y que miles de familias dependen directa o indirectamente de una actividad que, según su descripción, atraviesa una de las situaciones más delicadas de su historia.

Lucero incluso comparó el escenario actual con crisis como el cólera, el colapso económico de 2001, la gripe A y la pandemia. Sin embargo, marcó una diferencia sustancial: en aquellos momentos, afirmó, existió capacidad para articular respuestas entre el Estado y el sector privado. Ahora, según su análisis, esa coordinación se perdió.

“Lo que perdimos no lo vamos a recuperar rápidamente”, alertó, y reclamó la conformación de una mesa de diálogo real entre el sector público y privado, con medidas concretas para preservar empresas, sostener fuentes de trabajo y evitar que el deterioro continúe.

El exfuncionario evitó individualizar responsables, pero su mensaje dejó una fuerte crítica hacia la conducción actual de la política turística provincial. “Este no es momento de buscar culpables. Es momento de asumir la realidad y actuar”, escribió.

Y cerró con una definición que sintetiza su cuestionamiento: durante años, Salta construyó su posicionamiento turístico mediante el trabajo conjunto entre el Estado y los privados. Para Lucero, ese modelo se abandonó y es necesario recuperarlo antes de que la crisis provoque daños todavía mayores.