Kermés, sorteos y patio matero: la propuesta de hoy en zona sudeste para alentar a la Selección

La cita está programada para hoy, sábado 27 de junio, en el horario de 16:00 a 18:00, y tendrá lugar en la plaza de barrio Boulogne Sur Mer, ubicada sobre la calle Alem, entre Vallese y Carlos Xamena, en la zona sudeste de la capital salteña.
Salta27/06/2026

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En la previa del partido de la Selección Abilceleste, la Municipalidad realizará una nueva edición de “Volvamos a la plaza” especial Mundial. La misma será este sábado 27 de junio de 16 a 18 hs. en la plaza de barrio Boulogne Sur Mer, ubicado en calle Alem entre calle Vallese y Carlos Xamena, zona sudeste.

La edición especial con temática mundialista tendrá la dinámica habitual del programa: habrá  juegos tipo kermes, música, sorteos, merienda, patio matero y muchas sorpresas.

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Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social, extendió la invitación a toda la familia para compartir una jornada diferente. “Queremos alentar a la Selección Argentina, nos queremos ilusionar con todos los vecinos. Quienes deseen ir pintados o con la camiseta serán muy bienvenidos”, expresó.

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