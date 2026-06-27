Los desaparecidos por el doble sismo en Venezuela ya superan los 50 mil

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el despliegue de catorce mil efectivos de las fuerzas armadas y la policía para patrullar el estado de La Guaira, la región más devastada por el histórico doble terremoto que sacudió al país caribeño.

En medio de un escenario de extrema tensión, las autoridades decidieron bloquear por completo el acceso terrestre a la zona cero, una medida que busca coordinar la asistencia logística pero que genera desesperación entre los familiares que intentan llegar al lugar.

La situación humanitaria es crítica en la costa venezolana, donde los propios vecinos llevan tres días excavando de manera ininterrumpida entre las ruinas de viviendas y edificios colapsados con la esperanza de hallar señales de vida.

El último balance oficial de la catástrofe provocada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 es devastador: se registran al menos novecientos veinte muertos, tres mil trescientos heridos y una cifra de desaparecidos que ya supera las cincuenta y un mil personas.

Con información de TN