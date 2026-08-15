Marruecos frenó nuevos intentos de cruce masivo hacia Ceuta

España y Marruecos aumentaron este sábado la seguridad en la frontera de Ceuta ante llamados difundidos en redes sociales para realizar nuevos ingresos ilegales de migrantes. El objetivo es evitar que se repitan episodios como los registrados a fines de julio.

DW informó que en Ceuta hay actualmente 880 agentes de la Policía Nacional, acompañados por unos 2.000 militares y 700 efectivos de la Guardia Civil. Del lado marroquí también se reforzaron patrullas, controles en rutas de acceso y dispositivos de vigilancia.

En la zona de Fnideq, Marruecos instaló barreras adicionales y desplegó cañones de agua y patrullas costeras. Las autoridades de ese país también detuvieron en los últimos días a personas sospechadas de promover nuevos intentos de ingreso hacia Ceuta y Melilla.