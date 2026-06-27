Aseguran que el Gobierno busca "oxigenar" el gabinete tras el desgaste de Adorni

El analista político Santiago Konstantinovsky consideró que el Gobierno nacional tomó nota del desgaste que sufrió Manuel Adorni y busca renovar la imagen del gabinete.

En diálogo con Vale Todo, por Aries, sostuvo que la situación del funcionario "estaba completamente desgastada" y que el oficialismo necesita "oxigenar" esa área del Gobierno.

"Le trajo muchos dolores de cabeza"

Según explicó, el caso Adorni impactó negativamente sobre la imagen del Gobierno de Javier Milei y terminó reflejándose en distintas encuestas.

"Creo que el Gobierno entendió que debía oxigenar la posición de Adorni y que tenía que salir del gabinete", afirmó.

Aunque remarcó que todavía resta la confirmación oficial, señaló que el cambio sería inminente.

El posible reemplazo

Durante la entrevista también hizo referencia a los rumores sobre la llegada de Diego Santilli para ocupar ese lugar, aunque aclaró que todavía existen conversaciones dentro del oficialismo.

A su entender, el eventual nombramiento buscaría darle "más volumen político" a la Jefatura de Gabinete.

Konstantinovsky sostuvo además que el Gobierno necesita cerrar definitivamente el episodio para recuperar iniciativa política de cara a la segunda mitad del año.