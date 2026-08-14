La epidemia de ébola se extiende a una sexta provincia de RD Congo

Avanza rápidamente la epidemia de ébola a una sexta provincia en la República Democrática del Congo (RDC), en el norte del país. Ya causó más de 2.128 muertos de 4.566 casos confirmados, solo tres meses después de su declaración, según las autoridades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que espera empezar a revertir la tendencia al alza de la epidemia en un plazo de tres meses.

RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, ya que las autoridades sanitarias dicen que comenzó en febrero, su 17ª epidemia de ébola, ya considerada como la más importante de su historia y en vías de convertirse también en la más mortífera.

Esta enfermedad, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica, causó la muerte de más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años. El brote más mortífero registrado en el país causó cerca de 2.300 muertos entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.

Bajo Uelé es la sexta provincia que se añade a la lista, siendo Ituri (fronteriza con Uganda y Sudán del Sur), Kivu del Norte, Kivu del Sur, Alto Uelé y Tshopo las otras cinco. Bajo Uelé está en el norte del país y es fronteriza con la República Centroafricana. Esta nueva epidemia se originó en la provincia de Ituri (noreste), varias de las provincias a las que se propagó están densamente pobladas y la presencia del Estado es frágil. Además, las infraestructuras sanitarias están mal equipadas y carecen de los insumos necesarios para hacer frente a una crisis de esta envergadura.

“Si todos los componentes de la respuesta se aplican simultáneamente en las cinco zonas de transmisión, prevemos que la tendencia empiece a cambiar dentro de tres meses y podamos hablar de un brote controlado”, dijo Abdirahman Mahamud, director del programa de alerta y respuesta de emergencia de la OMS.

“Incluso una vez controlada la transmisión, tendremos que continuar las actividades de vigilancia, preparación y respuesta para asegurarnos de que el virus no reaparezca y de que los avances logrados se consoliden”, agregó.

Este brote de ébola es diferente de la mayoría de los anteriores. El raro virus de Bundibugyo, responsable de esta epidemia, no cuenta con vacunas ni tratamientos aprobados, aunque ya comenzaron los ensayos clínicos de estos productos }en la provincia de Ituri.

El brote actual tiene una tasa de letalidad de 45,9 % y para evitar la propagación, las autoridades del este de RD Congo han restringido las reuniones públicas y cerrado el principal aeropuerto de Ituri. Sin embargo, los desplazamientos masivos por motivos comerciales, actividades mineras y desplazamientos causados por los conflictos armados han continuado.

Los funcionarios “están persiguiendo al virus, pero el virus va por delante de nosotros”, dijo el director regional de la OMS para África, doctor Mohamed Yakub Janabi, durante una conferencia de prensa.

Página12