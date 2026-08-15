Terremoto en Colombia: suben a 294 los muertos y hay 320 desaparecidos

El número de víctimas por el terremoto que golpeó a Colombia aumentó este sábado a 294 muertos y 320 desaparecidos. También se registran 3.935 heridos y 353 personas rescatadas, mientras los operativos continúan en las zonas más afectadas.

De acuerdo con EFE, el desastre alcanzó a 115.461 personas en 448 municipios de 15 departamentos. El balance oficial señala además 14.493 viviendas destruidas, otras 81.506 con daños y 66 edificios colapsados, principalmente en Cali y Pereira.

El terremoto, de magnitud 7,4, también dañó 241 centros de salud, 2.612 establecimientos educativos, 298 vías y 44 puentes vehiculares. Hasta la noche del viernes se habían registrado 256 réplicas, mientras las autoridades mantienen desplegados los operativos de asistencia.