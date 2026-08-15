Petrobras halló indicios de petróleo frente a la desembocadura del Amazonas

Petrobras encontró indicios de hidrocarburos en un pozo exploratorio de la Margen Ecuatorial, una extensa zona marítima ubicada frente a la desembocadura del río Amazonas. El hallazgo puede corresponder a petróleo, gas o ambos, aunque todavía deberán realizarse nuevos estudios para determinar el potencial comercial del yacimiento.

La perforación comenzó en octubre de 2025, después de cinco años de trámites ambientales. DW informó que el pozo se encuentra a unos 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá, en una región donde Brasil busca ampliar su frontera energética y donde la vecina Guyana ya descubrió importantes reservas de crudo.

El descubrimiento volvió a encender la disputa con organizaciones ambientalistas, que cuestionan los riesgos de un eventual derrame y reclaman revisar el proceso de autorización. Petrobras, en cambio, considera que el resultado refuerza las expectativas sobre una zona que podría convertirse en una nueva área estratégica para la producción petrolera brasileña.