Hidrovía: advierten que el control de las obras será clave para bajar costos de exportación

La reciente adjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay volvió a poner en agenda una de las principales infraestructuras para el comercio exterior argentino. El nuevo contrato tendrá una vigencia de 25 años, con posibilidad de extenderse por otros cinco, y contempla obras destinadas a mejorar la navegación y reducir los costos logísticos.

Una vía clave para las exportaciones

En diálogo con Vale Todo, por Aries, el analista económico Santiago Konstantinovsky explicó que la hidrovía representa la principal salida de las exportaciones argentinas hacia el mundo.

"Todos los barcos que sacan mercadería de la Argentina lo hacen por la hidrovía", señaló al remarcar la importancia estratégica de esta vía para la economía nacional.

Según indicó, la concesión quedó en manos de un consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, que tendrá a su cargo la operación y el mantenimiento del corredor fluvial.

El objetivo: bajar los costos logísticos

Konstantinovsky sostuvo que una de las principales metas de la nueva concesión es profundizar el dragado del río para permitir la circulación de embarcaciones de mayor porte.

"Si pueden ingresar barcos más grandes, baja el costo por tonelada transportada y eso mejora la competitividad de las exportaciones argentinas", explicó durante la entrevista.

El analista agregó que una reducción de los costos logísticos permitiría ofrecer productos argentinos a precios más competitivos en los mercados internacionales.

Obras e inversiones

De acuerdo con lo informado durante la entrevista, el contrato prevé inversiones cercanas a 15.000 millones de dólares a lo largo de los próximos 30 años entre obras de infraestructura y mantenimiento.

Konstantinovsky consideró que el verdadero desafío será controlar el cumplimiento de esos compromisos.

"No importa tanto si la obra la hace el Estado o un privado; lo importante es que las obras se hagan y que se cumplan los compromisos asumidos", afirmó.

También señaló que las obras podrían generar alrededor de 600 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

Con la adjudicación prácticamente definida, ahora resta la firma del contrato para que comiencen las primeras intervenciones sobre la principal vía navegable del país.