Nuevo récord de demandas laborales pese a la vigencia de la reforma de Milei
Política14/08/2026
La proyección para todo 2026 supera las 137.000 demandas, un aumento respecto a 2025. Se esperaba que con la nueva norma se redujeran, pero no pasó.
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