“Cada vez estamos peor”: el rumbo económico de Milei enciende las alarmas en el norte

El rumbo económico del Gobierno de Javier Milei genera preocupación en el norte por la caída de recursos y el aumento de gastos que las provincias deben asumir ante el retiro de Nación.

En Vale Todo por Aries, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, describió un panorama cada vez más complejo para provincias y municipios. “Veo un panorama nacional muy malo, cada vez estamos peor”, afirmó.

Provincias que absorben gastos de Nación

Zigarán sostuvo que Salta ya se hace cargo de obligaciones que antes financiaba el Gobierno nacional. Entre ellas mencionó terminaciones de viviendas del IPV, obras viales y partidas vinculadas al incentivo docente.

El problema, explicó, es que esas responsabilidades crecen mientras la recaudación cae. Según planteó, el deterioro termina golpeando con mayor fuerza a los municipios.

“No vemos una luz al final del túnel”

La crítica no quedó limitada a las cuentas provinciales. Zigarán cuestionó el rumbo general de la economía y consideró que, después del tiempo transcurrido desde el inicio de la gestión, los resultados no muestran una mejora.

“No vemos que haya una luz al final del túnel, es todo lo contrario”, afirmó, y reclamó una mirada más crítica sobre las decisiones económicas del Gobierno nacional.

Al mismo tiempo, reconoció que la dependencia financiera condiciona el margen político de las provincias. Según explicó, buena parte de sus recursos llegan desde Nación, lo que dificulta sostener una confrontación permanente con la Casa Rosada.

Zigarán aclaró que sus afirmaciones corresponden a una posición personal y que no hablaba en nombre del gobernador Gustavo Sáenz.