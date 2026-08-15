Tras faltar en 2025, Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto

El presidente Javier Milei volverá al Congreso el próximo 15 de septiembre para presentar personalmente el proyecto de Presupuesto 2027. Será la segunda vez que encabece este trámite legislativo desde que llegó a la Casa Rosada.

La información fue confirmada por Agencia Noticias Argentinas, que citó a altas fuentes parlamentarias del oficialismo. “El presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo”, aseguraron desde el espacio libertario al explicar la decisión de que Milei vuelva a asumir un rol que históricamente quedaba en manos del ministro de Economía.

En 2024, Milei presentó el Presupuesto desde el recinto de Diputados, aunque el proyecto finalmente no fue aprobado. En 2025 no concurrió al Congreso y difundió un mensaje por cadena nacional; ese Presupuesto sí consiguió sanción durante las sesiones extraordinarias de diciembre.