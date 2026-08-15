Feria del Milagro: el lunes abren las preinscripciones y el cupo será limitado

Las preinscripciones para participar de la Feria del Milagro 2026 comenzarán este lunes 17 de agosto y deberán realizarse exclusivamente de manera virtual a través de la App Muni Salta.

El cupo será limitado y el formulario dejará de estar disponible una vez que se complete la cantidad de puestos habilitados. Cada persona podrá realizar una sola carga por DNI y anotarse en un único rubro.

La feria funcionará cinco días

Los puestos estarán instalados en el Parque San Martín del 11 al 15 de septiembre. Los feriantes deberán participar durante todo ese período y no podrán solicitar espacios por una cantidad menor de días.

Solo el 5% del cupo estará destinado a puesteros provenientes de otras provincias. El trámite se completa con el pago de la tasa municipal y la emisión de la correspondiente credencial.

Qué documentación deberán presentar

Para el formulario general se solicitará DNI, CUIL, fotografía tipo carnet, certificado de residencia con una vigencia máxima de 90 días y constancia de inscripción en ARCA, aunque también se admitirá constancia de no inscripción.

Quienes comercialicen alimentos deberán presentar además el carnet de manipulación y garantizar que los productos tengan identificación de lote, fecha de elaboración y vencimiento.

En el caso de quienes elaboren alimentos en el lugar y utilicen fuego, también será obligatorio presentar una fotografía del matafuego cargado y vigente.

También habrá lugares para juegos inflables

La feria dispondrá de un sector destinado a juegos inflables, cuyos responsables deberán completar un formulario específico y cumplir los requisitos establecidos para esa actividad.

Los pochocleros, responsables de atriles y pintacaritas deberán solicitar autorización mediante una nota presentada por mesa de entrada.

Asistencia para quienes no puedan hacer el trámite

Quienes tengan dificultades justificadas para realizar la inscripción digital podrán recibir asistencia en la Escuela de Emprendedores, avenida Independencia 910, de lunes a viernes de 9 a 13.

Deberán concurrir con su teléfono celular y la documentación necesaria para completar el trámite.