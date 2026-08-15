Jadson Viera, el elegido de Independiente tras la salida de Quinteros

Independiente llegó a un acuerdo de palabra con Jadson Viera para que se convierta en el reemplazante de Gustavo Quinteros. El brasileño nacionalizado uruguayo firmaría este sábado un contrato por un año y comenzaría su ciclo el próximo martes.

TyC Sports informó que la dirigencia quedó conforme con el proyecto presentado por Viera y decidió avanzar con una alternativa joven, por encima de otros nombres que estaban en consideración. El entrenador fue ayudante de Alexander Medina y como técnico principal terminó tercero con Boston River y fue campeón con Nacional de Uruguay.

Mientras tanto, Carlos Matheu dirigirá de manera interina el partido del lunes ante Lanús. Si se completa la firma prevista, el estreno de Viera sería el próximo sábado a las 18.30, cuando Independiente reciba a Independiente Rivadavia en el Libertadores de América.