Vialidad Nacional ejecuta trabajos de conservación en rutas clave de la Puna salteña

La Dirección Nacional de Vialidad informó que se realizaron tareas de conservación en las rutas nacionales 40 y 51, en el marco de un plan de obras destinado a garantizar la transitabilidad en la Puna salteña.

De acuerdo al organismo nacional, los trabajos apuntan a mejorar la circulación de turistas, productores de la zona y vehículos vinculados a la actividad minera.

Trabajos sobre la Ruta Nacional 51

En la Ruta Nacional 51, los frentes de obra abarcaron dos tramos: uno entre Tocomar y Campo Amarillo, y otro desde el Salar del Rincón hasta el Paso de Sico.

Según informó Vialidad Nacional, ambos sectores tienen una extensión aproximada de 50 kilómetros. Allí, los equipos viales perfilaron la calzada y eliminaron los denominados “serruchos”, deformaciones habituales en rutas de ripio por las condiciones climáticas y el paso de vehículos pesados.

Estas tareas se suman a otros trabajos que se realizan por administración en la misma ruta y a las obras que ejecuta una contratista en el tramo 2, entre Mina Poma y Alto Chorrillos, donde se avanza con variantes y bases para pavimentar uno de los cinco tramos hasta el límite con Chile.

Intervenciones en la Ruta Nacional 40

En cuanto a la Ruta Nacional 40, se realizaron tareas de perfilado y relleno de erosiones desde el empalme con la Ruta Nacional 51 hasta el límite con Jujuy, pasando por el Viaducto La Polvorilla.

La intervención comprende aproximadamente 20 kilómetros y se suma a otros trabajos de conservación que se ejecutan sobre esta ruta emblemática, tanto en sectores de ripio como en tramos pavimentados.

Desde Vialidad Nacional remarcaron que los trabajos se desarrollan en una zona de importancia estratégica para el turismo, el transporte de productores de la Puna y la circulación vinculada a la industria minera, especialmente tras la reciente reapertura del Paso de Sico.

Las tareas continuarán durante las próximas semanas en estos sectores y en otros tramos de las rutas 40 y 51. Por ese motivo, se solicitó a los usuarios circular con precaución y respetar la señalización provisoria de obra.