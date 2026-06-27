El norte provincial unificó reclamos por obras en la Ruta 34 y mejoras en los pasos fronterizos

A partir de una organización conjunta entre la Representación de Relaciones Internacionales a cargo de Julio San Millán, la Mesa Integradora Regional del Corredor Bioceánico Salta-Norte, coordinada por Víctor Rivero, con el apoyo de la Intendenta de General E. Mosconi, Ana Guerrero Palma, se concretó este segundo encuentro con el objetivo de instalar un espacio de diálogo y participación federal para la construcción colectiva Corredor Bioceánico.

De esta manera, replicando la experiencia del primer Encuentro realizado en Orán, esta nueva edición logró una amplia convocatoria con la participación de más de 350 personas, entre Intendentes, legisladores, funcionarios provinciales y nacionales, entre ellos la Directora Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías del Ministerio de Seguridad, Lic. Virginia Cornejo; empresarios, representantes de organizaciones intermedias, comunidades originarias y el arzobispado de Orán, representado por el Obispo, Luis Scozzina, y el Monseñor Claudio Castricone.

Con la premisa del alineamiento tras una estrategia de desarrollo provincial, que potencie las oportunidades del Corredor Bioceánico en todo el territorio, San Millán destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre todos los actores para contribuir con propuestas concretas, con una impronta verdaderamente inclusiva y federal que se conviertan en Políticas de Estado para el progreso de Salta.

Por otra parte, con la colaboración de Alejandra Radl, coordinadora del proyecto “Plan Maestro Regional de Integración y Desarrollo para el Corredor Bioceánico de Capricornio”, se llevó a cabo de manera virtual la presentación de esta importante herramienta de planificación que se encuentra en ejecución con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En representación del BID estuvo presente Santiago Perciavalle, quien dio a conocer la Plataforma Digital de Negocios del Corredor, destinada específicamente a fortalecer la vinculación entre el sector empresarial en el ámbito regional.

En este contexto, los ministros de Producción y Minería, Economía y Servicios Públicos Ignacio Lupión y Roberto Dib Ashur, presentaron los proyectos y planes de acción local que el Gobierno de Salta tiene en agenda para el desarrollo del Corredor Bioceánico de Capricornio. Acompañados por el coordinador general del Ministerio de la Producción y Minería, Carlos Mateo y el subsecretario de Energía e Hidrocarburos, Jorge Guantay.

En tanto, Carlos Aguilera, Jefe de la División de Conservación del 5º Distrito Salta de Vialidad nacional, dio a conocer el estado de situación de la RN 34 y las obras proyectadas particularmente en el tramo Norte, comprendido entre Pichanal y Aguaray, donde se requieren intervenciones clave contemplando mejoras en el estado de la misma, como así también previendo ampliar su capacidad acorde al tráfico de cargas.

En materia de instrumentos, para fortalecer la atracción de inversiones, el agregado de valor a la producción local y la ampliación de mercados, la Agencia Público Privada ProSalta, a cargo de su presidente, Javier Cerúsico, realizó una presentación acompañada por el Gerente General de ProSalta y director de Comercio Exterior de Salta, Sebastián Ashur Mas.

Por parte de los actores locales del Norte provincial, también se manifestaron propuestas e inquietudes. En representación del sector público tomaron la palabra, el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón; el Intendente de Orán, Baltasar Lara Gros; la intendenta de General E. Mosconi, Ana Guerrero Palma; el senador por Orán, Juan Cruz Curá; y el presidente del Concejo Deliberante de Orán, Carlos Suarez. También estuvo presente el Intendente de Rivadavia Banda Norte, Ariel Arias, y el diputado por San Martín, Edgar Domínguez.

Los empresarios del Norte de Salta, también realizaron una exposición sobre la realidad del sector y la necesidad de impulsar nuevas actividades económicas. Este panel contó con la participación de Gustavo León, por el Centro de Empresarios de Tartagal; Francisco Paz, por la Cámara de Transporte de San Martín; Griselda Nieto, por la Mesa Integradora Regional del Norte; y Pablo Cobos, por la Cámara de Comercio de Aguas Blancas.

Como conclusión del evento, San Millán destacó que el Norte y sus recursos resultan una pieza fundamental como puerta de entrada del Corredor Bioceánico a través del Paso Fronterizo de Misión La Paz, importante eje de conectividad en el tramo argentino, con la imperiosa necesidad de sortear las dificultades actuales con proyecciones para mejorar la competitividad, ampliar mercados, atraer inversiones y optimizar la infraestructura para la producción y el comercio exterior.



Asimismo, San Millán agradeció el compromiso del gabinete provincial que se hizo presente en Campamento Vespucio para atender todas las inquietudes y establecer un canal de trabajo directo que potencie las oportunidades de desarrollo local, destacando la participación del secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente; la secretaria de Gobierno, Oriana Nevora; la secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona; el secretario de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaraz; el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo; el director general de Desarrollo Comunitario, Daniel Barroso, entre otros como la presencia del presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, Enrique Arello; el Cacique Gral. de Misión La Paz, Víctor Gonzales y los representantes de las Comunidades Criollas.

Participaron en la organización del evento, y la Sra. Concejal de Tartagal Margarita Rauch; la Lic. Virginia Valdés, Responsable de Integración Regional; Lic. Julia López, Responsable de Cooperación Internacional y Tec. Juan Pablo Delgado, del Área de Comunicaciones e Informática de la Representación de Relaciones Internacionales.

Al finalizar, se conformaron seis mesas temáticas donde se manifestó el espíritu constructivo y de consenso para avanzar en la formulación propuestas e ideas nuevas con miras al futuro, que merece destacarse de igual manera a como transcurrió toda la jornada, lo que fue valorado por distintos referentes locales como un ejemplo de accionar para alcanzar los objetivos.