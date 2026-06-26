Alarma en Venezuela: se registró un nuevo sismo

El epicentro fue localizado en una zona de intensa actividad tectónica asociada a la interacción entre las placas del Caribe y Sudamérica. Debido a su carácter superficial, el temblor pudo ser percibido por la población en sectores cercanos al área epicentral.

Los primeros dos sismos fueron de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter y luego se registraron unas 300 réplicas.

Hasta el momento se registraron al menos 920 muertos y más de 3300 heridos. La ONU denunció que hay más de 50.000 personas desaparecidas.

