Se estrelló un avión en el edificio más alto de Beijing

Una avioneta impactó el viernes la Torre Citic de Beijing, el edificio más alto de la capital china, y provocó evacuaciones y caída de escombros en el distrito financiero central.

La aeronave deportiva ligera chocó contra la Torre Citic, el rascacielos más alto de Beijing, en la capital china. Hasta ahora no está claro si hubo víctimas, cuántas personas iban a bordo, de dónde salió la aeronave ni qué circunstancias condujeron al accidente.

El choque alcanzó los pisos superiores de la torre, que mide 528 metros, y dispersó fragmentos sobre la acera y una zona verde cercanas.

El avión es un Sunward SA 60L Aurora y pertenece a la aerolinea Shuangyue General Aviation.