Ecuador vs Alemania: histórico triunfo de la Tri de Beccacece y clasificación

Ecuador firmó una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística. La Tri dio el gran golpe del Mundial 2026, venció por 2-1 a la poderosa Alemania y selló su clasificación a los 16avos de final tras meterse en la próxima ronda como uno de los mejores terceros del torneo.

El partido no pudo haber comenzado de manera más cuesta arriba para los dirigidos por Sebastián Beccacece. Prácticamente desde el vestuario, al minuto de juego, Leroy Sané decretó el 1-0 alemán. Lejos de achicarse, Ecuador encontró la paridad gracias a Nilson Angulo. Ya en el segundo tiempo, Gonzalo Plata apareció en absoluta soledad por el segundo palo y metió un frentazo implacable para estampar el 2-1 final.

Con este resultado, Ecuador consiguió ganarle a Alemania por primera vez en toda su historia, quebrando una racha histórica en el escenario más importante de todos. A pesar de la derrota, el Grupo E se cerró con Alemania en la cima como líder, Costa de Marfil en el segundo lugar y Ecuador en la tercera posición.

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