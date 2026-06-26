Venezuela: aumentaron a 920 los muertos y hay al menos 3.360 heridos

Se trata de los últimos reportes del Ministerio de Salud tras los sismos del miércoles. Además más de 50.000 personas siguen desaparecidas.
El Mundo26/06/2026

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Los dos terremotos de más de siete grados en la escala Richter que sacudieron Venezuela el miércoles por la noche provocaron al menos 920 muertes y 3.360 heridos, según lo informado este viernes por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Además, se calcula que hay más de 50.000 que se encuentran desaparecidas y son buscadas por sus familias, mientras llega la ayuda humanitaria de distintos países y las autoridades venezolanas implementaron operativos de rescate, reparto de insumo y asistencia en hospitales.

Clarín

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