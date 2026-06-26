A más de 48 horas de los devastadores temblores de magnitud 7,2 y 7,5, los equipos de rescate continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes.
Venezuela: aumentaron a 920 los muertos y hay al menos 3.360 heridos
El Mundo26/06/2026
Se trata de los últimos reportes del Ministerio de Salud tras los sismos del miércoles. Además más de 50.000 personas siguen desaparecidas.
Te puede interesar
El entendimiento fue suscripto en Washington junto a EEUU y abre una nueva etapa de negociaciones para intentar desactivar el conflicto.
El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Beijing, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china.
Mientras Japón ordenó la evacuación de más de 2,2 millones de personas, Taiwán enfrenta lluvias torrenciales que obligaron a suspender clases y actividades.
Venezuela no deja de temblar: registraron 214 réplicas desde el terremoto del miércoles
Ivana ChañiEl Mundo26/06/2026
El periodista Víctor Gómez relató por Aries la situación tras los sismos que sacudieron Caracas y La Guaira. Hay cientos de muertos, miles de heridos y edificios colapsados.
La aeronave chocó contra los pisos superiores de la Torre Citic, en pleno distrito financiero de la capital china.
Lo más visto
Segura arremetió contra un Ente Regulador “sin claridad” y un Saravia que “le hace daño a los salteños”Cara a Cara26/06/2026
El diputado cuestionó la falta de precisiones tras la “multa a Edesa y advirtió que tener al frente del organismo a alguien que “no está preparado o capacitado” perjudica tanto a los usuarios como al Gobierno.
Fuerte respaldo de LLA en Salta a Adorni: “Si Milei lo banca…”
Ivana ChañiCara a Cara26/06/2026
El presidente de La Libertad Avanza en Salta respaldó al Jefe de Gabinete, en Cara a Cara, aunque aclaró que será la Justicia la que deberá actuar si existen elementos.
“Una paradita, quién dice”: Salta se ilusiona por una posible visita del Papa León XIV
Ivana ChañiSalta26/06/2026
El párroco Oscar Ossola dijo que hay indicios de una visita del pontífice a Perú, Argentina y Uruguay en noviembre, aunque aclaró que todavía no hay confirmación oficial sobre una escala en la provincia.
Diputado apuntó contra 'Uluncha' Saravia: “inútil, que ataca a los salteños y tiene poca transparencia”Cara a Cara26/06/2026
El legislador por General Güemes cuestionó duramente al titular del Ente Regulador, al que acusó de no representar a los usuarios y de dar concesiones a la empresa distribuidora.
Los operativos se llevaron a cabo de manera coordinada entre el SAMEC y Aviación Civil de la Provincia, trasladando a pacientes críticos hacia centros de alta complejidad de Buenos Aires y Rosario.