Venezuela: aumentaron a 920 los muertos y hay al menos 3.360 heridos

Los dos terremotos de más de siete grados en la escala Richter que sacudieron Venezuela el miércoles por la noche provocaron al menos 920 muertes y 3.360 heridos, según lo informado este viernes por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Además, se calcula que hay más de 50.000 que se encuentran desaparecidas y son buscadas por sus familias, mientras llega la ayuda humanitaria de distintos países y las autoridades venezolanas implementaron operativos de rescate, reparto de insumo y asistencia en hospitales.

Clarín