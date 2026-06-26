Japón evacúa a más de dos millones de personas por la amenaza del tifón Mekkhala

La tormenta, que actualmente fue degradada a tormenta tropical, bordea la isla de Taiwán y avanza hacia el archipiélago japonés de Ryukyu, dejando a su paso importantes daños e interrupciones en los servicios.

Las fuertes precipitaciones y los intensos vientos afectan principalmente el sur y el oeste de Japón, donde las autoridades emitieron alertas por posibles deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas de ríos.

Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de más de 2,2 millones de personas y ya fueron cancelados más de 200 vuelos, además de suspenderse decenas de servicios ferroviarios y cerrarse numerosas autopistas, según informó el Ministerio de Tierras.

La Agencia Meteorológica de Japón explicó que el tifón interactúa con un frente estacional alimentado por aire cálido y húmedo, lo que favorece lluvias extremadamente intensas, especialmente en las regiones occidentales del país.

El impacto también alcanzó a la actividad industrial. Toyota suspendió las operaciones en una de sus plantas de la isla de Kyushu desde la tarde del jueves hasta el primer turno del viernes, mientras evalúa cuándo podrá reanudar la producción.

Taiwán quedó parcialmente paralizada

Antes de dirigirse hacia Japón, Mekkhala descargó fuertes lluvias sobre el sur de Taiwán, con especial intensidad en Kaohsiung, Tainan y Pingtung.

Las autoridades ordenaron el cierre de oficinas públicas y establecimientos educativos en varias regiones de la isla, afectando a unos seis millones de personas.

Las inundaciones también obligaron a interrumpir un tramo de la principal línea ferroviaria que conecta el norte y el sur del territorio.

En Hsinchu, ciudad donde se encuentra la sede del gigante tecnológico TSMC, el mayor fabricante mundial de chips por contrato, también se suspendieron las actividades desde el mediodía. La empresa informó, sin embargo, que sus plantas continúan funcionando con normalidad tras activar sus protocolos de prevención.

Preocupa el riesgo de desbordamiento de un lago de contención

Aunque hasta el momento no se registraron víctimas fatales en Taiwán, las autoridades mantienen la preocupación por la rápida acumulación de agua en un lago de contención ubicado en el condado de Hualien.

Como medida preventiva comenzaron la evacuación de cerca de 200 residentes que viven aguas abajo de esa formación natural, originada por deslizamientos de tierra que bloquearon el cauce de un río.

El antecedente más cercano genera inquietud: el año pasado, el desborde de otro lago de similares características durante el supertifón Ragasa provocó una avalancha de agua y barro que causó la muerte de 19 personas.

Los servicios meteorológicos prevén que las lluvias continuarán durante los próximos días, aunque con una intensidad decreciente. Pese a los inconvenientes, las precipitaciones también representan un alivio para Taiwán, cuyos embalses dependen en gran medida de la temporada de tifones para recuperar sus reservas de agua tras los habituales inviernos secos.

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