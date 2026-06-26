Israel y Líbano firmaron este viernes en Washington un acuerdo marco para avanzar hacia el fin de los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el grupo chiita Hezbolá, respaldado por Irán. El entendimiento fue alcanzado tras varios días de negociaciones impulsadas por Estados Unidos, aunque las dos partes coincidieron en que se trata apenas del primer paso de un proceso que todavía será largo y complejo.
Israel y el Líbano firmaron un acuerdo para poner fin a la guerra con Hezbolá
El Mundo26/06/2026
El entendimiento fue suscripto en Washington junto a EEUU y abre una nueva etapa de negociaciones para intentar desactivar el conflicto.
El documento fue rubricado en la sede del Departamento de Estado por la embajadora libanesa en Washington, Nada Moawad, y el embajador israelí, Yechiel Leiter, junto a representantes estadounidenses. Por el momento, las partes evitaron difundir el contenido completo del acuerdo.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que el entendimiento permite a las tropas israelíes mantener su presencia en el sur del Líbano en caso de que Hezbolá no complete su desarme, uno de los principales puntos de tensión de la negociación.
Antes de la firma, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la jornada marcaba "el primer paso en un camino difícil, pero esencial y necesario" para estabilizar la región.
EEUU encabezará el seguimiento del acuerdo
Tras la firma, Rubio anunció que Washington coordinará la implementación del entendimiento mediante la creación de un Grupo de Coordinación Militar para el Líbano, integrado por los tres países. Además, confirmó un paquete de ayuda humanitaria inmediata por u$s100 millones, que será distribuido en coordinación con Naciones Unidas.
El funcionario estadounidense también adelantó que su país destinará más de u$s30 millones para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas libanesas, con el objetivo de que puedan extender el control del Estado sobre todo el territorio nacional.
Desde Beirut, la embajadora Nada Moawad también describió el entendimiento como "un primer paso" hacia la recuperación plena de la soberanía del Líbano.
Por su parte, el embajador israelí Yechiel Leiter aseguró que el escenario regional comenzó a modificarse tras la firma del acuerdo. "Irán está fuera, Hezbolá está fuera y se abre el camino hacia la paz entre Israel y el Líbano", afirmó.
El conflicto entre Israel y Hezbolá se intensificó el 2 de marzo, cuando la organización libanesa lanzó una serie de ataques contra territorio israelí pocos días después de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Desde entonces, la escalada militar dejó más de 4.000 muertos en el Líbano y provocó el desplazamiento de más de un millón de personas, según cifras difundidas por organismos internacionales.
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