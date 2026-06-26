Ecuador decretó feriado nacional tras la victoria ante Alemania

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó feriado nacional para este viernes luego del histórico triunfo de la selección dirigida por Sebastián Beccacece por 2-1 ante Alemania, resultado que le permitió a la Tri clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El mandatario realizó el anuncio desde Estados Unidos, donde presenció el partido disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y comunicó la medida a través de sus redes sociales.

“Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado!”, publicó Noboa en su cuenta de X.

La decisión quedó formalizada mediante un documento oficial que dispuso “suspender la jornada de trabajo en todo el territorio nacional, para el sector público y privado, el día viernes 26 de junio de 2026”.

Además, el decreto estableció que la jornada suspendida no será recuperable, por lo que Ecuador vivirá un día de celebración nacional tras una de las victorias más importantes de su historia futbolística.

La medida llegó después de una jornada de festejos multitudinarios en las principales ciudades del país, donde miles de hinchas salieron a las calles para celebrar la clasificación del equipo de Beccacece.

Ecuador llegó al partido ante Alemania con la obligación de ganar para sostener sus chances de avanzar, luego de haber perdido en el debut ante Costa de Marfil y de empatar sin goles frente a Curazao.

El equipo sudamericano comenzó abajo en el marcador, pero logró reaccionar, dio vuelta el resultado y consiguió una victoria que lo metió entre los mejores terceros del torneo.

Con el triunfo, la Tri terminó tercera en el Grupo E, detrás de Alemania y Costa de Marfil, con cuatro puntos y diferencia de gol neutra.

Ese registro le alcanzó para asegurarse un lugar en la próxima ronda, por encima de otros terceros que ya no podían superarlo en la tabla general.

Beccacece, que había sido muy cuestionado antes del partido e incluso había reconocido que podía dejar el cargo si Ecuador quedaba eliminado, se mostró profundamente emocionado en la conferencia de prensa posterior.

“Imagino un pueblo ecuatoriano de 19 millones de personas celebrando y abrazándose, tomándose una buena cerveza”, expresó el entrenador argentino.

El DT también remarcó su vínculo con el país y agradeció el apoyo recibido en una noche inolvidable.

“Yo recorrí Ecuador de punta a punta. Hace dos años que vivo en Quito, viví en Guayaquil. Siempre me encontré con un pueblo amable y trabajador”, señaló Beccacece.

El entrenador sostuvo que en esos viajes pudo comprender la cultura ecuatoriana y el valor que tiene el trabajo para todo el país, una referencia que tomó todavía más fuerza luego del feriado decretado por Noboa.

La victoria ante Alemania significó apenas la segunda clasificación de Ecuador a una instancia eliminatoria de un Mundial, después de lo conseguido en Alemania 2006.