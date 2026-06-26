Susana Giménez prepara su regreso a Telefe con un especial sobre la familia Messi

La diva de los teléfonos, Susana Giménez, planea su regreso a Telefe con una gran apuesta televisiva. Según trascendió, la Su está en negociaciones para grabar un programa especial enfocado en la familia del astro del fútbol, Lionel Messi, a pocos días de su cumpleaños número 39.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la conductora viajó con destino a Miami para presenciar el cruce de la Selección argentina contra su par de Jordania y grabar Por el Mundo con Marley e Ian Lucas.

A diferencia de otros años, Susana no viajó a presenciar el Mundial junto a su amigo y conductor Marley, pero no dudó en decir que sí cuando este se comunicó para invitarla al ciclo que se filmará en el Hard Rock de Miami.

Más allá de su participación en el ciclo que conduce Marley, la diva apuesta por volver a la pantalla chica con un especial junto a Messi y su familia, aunque aún no está confirmado en su totalidad: "Susana está en un 80% confirmada para hacer un especial con la familia Messi", aseguró la periodista Maru Leone.

Si bien la idea principal es que Messi participe del encuentro, el mismo requiere de mucha organización, debido a que está concentrado por el Mundial.

Por esta razón, el canal baraja dos alternativas para llevar a cabo el especial: una entrevista mano a mano con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y un encuentro con los padres del futbolista, Celia y Jorge Messi, quien atravesó un delicado momento de salud en los últimos días.

Ambas opciones son posibles debido a la excelente relación que la diva de los teléfonos mantiene con la familia del astro. En declaraciones previas, Susana confesó que la primera vez que conoció a Messi fue cuando él se acercó a ella para pedirle una foto, revelando que su madre Celia era una gran fanática suya.