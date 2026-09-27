La Subsecretaría de Discapacidad muda su atención desde este lunes

La Subsecretaría de Discapacidad comenzará a atender desde este lunes 28 de septiembre en una nueva sede ubicada en Adolfo Güemes 600, donde concentrará todos sus servicios.

Con el traslado, la oficina que funcionaba en la esquina de Mendoza y Jujuy dejará de atender definitivamente. La nueva dependencia abrirá de lunes a viernes, de 7 a 16.

En el lugar se realizarán las evaluaciones y certificaciones necesarias para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y funcionará la coordinación del programa “Llegar es un Derecho”, destinado al traslado gratuito hacia las Juntas Evaluadoras de personas con movilidad reducida severa.

También continuarán el asesoramiento a personas con discapacidad y sus familias en rehabilitación, inclusión y autonomía, además de las tareas de categorización de instituciones, capacitaciones y acciones de accesibilidad comunicacional.