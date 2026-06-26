Celebran la inversión provincial en el Corredor Bioceánico: “El norte no puede seguir viendo pasar la riqueza”

El diputado provincial por el departamento San Martín, Edgar Domínguez, participó del encuentro regional realizado en Campamento Vespucio en el marco del Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio, donde se analizaron las obras estratégicas para fortalecer la conectividad del norte salteño junto a funcionarios provinciales, legisladores, intendentes y representantes del sector privado.

Por Aries, el legislador destacó la importancia del proyecto de integración regional que vincula a Argentina con Brasil, Paraguay y Chile, y que busca consolidar una conexión entre el océano Atlántico y el Pacífico para reducir costos logísticos, tiempos de transporte y ampliar la competitividad de los productos del norte.

Sin embargo, Domínguez advirtió que el impacto real del corredor dependerá de la infraestructura existente en la región. En ese sentido, fue crítico del estado de las rutas nacionales, especialmente la Ruta 34 y la Ruta 54, tramos clave para la conexión hacia los pasos fronterizos.

“Las rutas están destruidas, ese fue el planteo más grande que hicimos”, afirmó el legislador, al señalar que sin mejoras sustanciales en la red vial el proyecto corre el riesgo de convertirse en una iniciativa sin aplicación concreta.

En la misma línea, remarcó que el norte salteño no puede quedar relegado a ser una zona de paso sin desarrollo propio. “Si no van a venir inversiones ni el sector privado va a mirarnos con buenos ojos si tenemos las rutas detonadas”, sostuvo.

Domínguez también planteó la necesidad de reactivar el Parque Industrial de General Mosconi y mejorar la infraestructura del aeropuerto de esa localidad, al considerar que se trata de piezas clave para el desarrollo productivo de la región.

“Si no tenemos condiciones básicas, vamos a ver pasar camiones con carga, pero nada nuestro”, advirtió.

El diputado insistió en la necesidad de un plan estratégico de desarrollo para el norte salteño, con obras públicas, señalización, conectividad y acceso al crédito para pequeños y medianos productores. También pidió que el Corredor Bioceánico no concentre beneficios en pocos actores económicos.

Asimismo, subrayó la importancia de una planificación conjunta entre San Martín, Orán y Rivadavia, a los que definió como una región con problemáticas similares que deben abordarse de manera integrada.

“Históricamente nos han dejado al margen. Esto debería ser la oportunidad histórica del norte, pero para eso hay que trabajar todos juntos”, expresó.

En otro tramo de sus declaraciones, Domínguez señaló que la responsabilidad sobre las rutas nacionales recae en el Gobierno nacional, aunque pidió gestiones coordinadas con la Provincia para avanzar en las obras necesarias.

“Si no arreglamos las rutas, no podemos seguir. Después recién podremos pensar en lo que viene”, resumió.

Finalmente, el legislador también hizo referencia a otros proyectos legislativos vinculados a la prevención de la ludopatía infantil, y cuestionó la falta de tratamiento en el Senado provincial, al advertir sobre el impacto de las apuestas online en adolescentes y la necesidad de avanzar en políticas de concientización.