“Estamos perdiendo todas las batallas” por el avance de las apuestas online

El diputado provincial cuestionó que el Senado no haya tratado el proyecto de prevención y concientización y advirtió por la fuerte exposición publicitaria del juego online durante eventos deportivos como el Mundial.
Sociedad26/06/2026Agustina TolabaAgustina Tolaba

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Por Aries, el diputado provincial por el departamento San Martín, Edgar Domínguez, expresó su preocupación por el avance de las apuestas online en adolescentes y cuestionó la demora en el tratamiento de un proyecto destinado a la prevención y concientización sobre sus riesgos.

El legislador recordó que la iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados, pero señaló que aún no obtuvo tratamiento en el Senado provincial.

Domínguez sostuvo que la falta de avance legislativo implica una oportunidad perdida para abordar una problemática creciente. “Estamos perdiendo todas las batallas”, expresó al referirse a la expansión del juego online entre adolescentes, teniendo en cuenta el inicio del Mundial.

En ese sentido, advirtió además sobre la exposición constante a publicidades vinculadas a apuestas durante transmisiones deportivas. Mencionó que, en partidos de fútbol, incluso en los espacios de pausa como entretiempos o cortes de hidratación, se repiten mensajes publicitarios asociados al juego.

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El diputado señaló que estas estrategias de marketing contribuyen a la normalización del fenómeno entre los jóvenes y remarcó la necesidad de reforzar acciones educativas. En esa línea, planteó la posibilidad de llevar campañas de concientización a instituciones educativas con la participación de profesionales de la salud.

Domínguez también indicó que la iniciativa podría incluir contenidos preventivos en espacios de alta audiencia, como transmisiones deportivas, para advertir sobre los riesgos del juego online y sus consecuencias en adolescentes.

Finalmente, sostuvo que el Estado debe intervenir con mayor firmeza para limitar el impacto de estas plataformas. “No está bueno apostar”, resumió el legislador, al remarcar la necesidad de políticas públicas de prevención y sensibilización frente a la problemática.

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