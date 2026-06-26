Es salteño y creó la plataforma que usa la FIFA para vender entradas del Mundial

Imagen ilustrativa

Carlos Abriata nació en Salta, es hincha fanático de Boca y terminó detrás de una de las plataformas más importantes del deporte mundial: el sistema que utiliza la FIFA para vender las entradas del Mundial 2026.

Según una publicación del sitio Talento Argentino, Abriata estudió Ingeniería Industrial en Estados Unidos y convirtió una mala experiencia comprando entradas para el Mundial de Brasil 2014 en una oportunidad de negocio global.

Hoy es socio y CEO de Fantix y Secutix, la empresa que desarrolló la tecnología utilizada por la FIFA para la venta de tickets de la Copa del Mundo.

“Como hacemos los argentinos: con pasión y con mucho laburo”, expresó Abriata al contar cómo logró que su sistema llegara a la FIFA.

El salteño explicó que su aporte estuvo centrado en pensar la plataforma desde el lugar del hincha. “Yo soy un hincha más, muy hincha de Boca. Fue intentar poner al hincha en el medio”, señaló.

Una de las claves del sistema, según explicó, es que permite comprar directamente en la plataforma de FIFA, sin una ticketera como intermediaria.

ES SALTEÑO Y CREÓ LA PLATAFORMA QUE USA LA FIFA PARA VENDER LAS ENTRADAS DEL MUNDIAL



Carlos Abriata nació en Salta, estudió Ingeniería Industrial en Estados Unidos, es hincha fanático de Boca y convirtió una mala experiencia comprando entradas para el mundial de Brasil 2014 en… pic.twitter.com/vafbXwJtzE — Talento Argentino (@Talentoargen) June 25, 2026

“Desintermedia. Vos comprás directamente en la plataforma de FIFA. Somos una empresa de tecnología”, indicó.

Además, destacó que el sistema permite mayor trazabilidad: “Sabemos dónde está cada entrada o cada ticket en cada momento y entendemos mucho mejor la necesidad del hincha”.

La tecnología desarrollada por su empresa también da soporte a eventos deportivos de escala mundial como Wimbledon, la Champions League, el circuito de Fórmula 1 de Silverstone, el estadio de Wembley y el Open de Golf, entre otros.

Abriata celebró especialmente ver estadios llenos de argentinos utilizando una tecnología desarrollada por su equipo. “Para mí es un día histórico: la cancha llena de argentinos, todos usando la tecnología que desarrollamos nosotros”, afirmó.